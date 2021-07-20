Жириновский предупредил о жестких мерах для противников вакцинации

Фото: Пресс-служба Госдумы

Жесткие меры могут ввести против россиян, которые не делают прививку от коронавируса. Об этом рассказал во вторник, 20 июля, лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, осенью могут начать увольнять людей, которые не привились от коронавируса. Жириновский отметил, что непривитых россиян также могут переводить на более низкие должности, так как начальники обладают большим количеством возможностей по изоляции подчиненных.

— Если врач не хочет делать прививку, главврач не допустит его работать с больными, а отправит санитаром в морг, с сохранением зарплаты. И так повсеместно, — пояснил Жириновский.

Он добавил, что ЦИК не должен регистрировать на парламентские выборы партии, которые призывают людей не вакцинироваться. Жириновский уточнил, что коронавирус действует разрушительно на весь организм, поэтому противники прививок от коронавируса совершают преступление.

Депутат отметил, что власти должны ввести закон об уголовной ответственности за призывы к отказам от вакцинации, пишет РИА Новости.

При этом депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко сообщал, что врачей нужно привлекать к уголовной ответственности за некомпетентные высказывания и за призывы к отказу от вакцинации против коронавируса.

Кроме того, Онищенко заявлял 9 июля, что почти половина жителей планеты сделала прививку от коронавируса. По его словам, в мире вакцинировались 3,3 миллиарда человек из семи миллиардов жителей планеты.

В свою очередь президент России Владимир Путин отмечал, что пандемию можно остановить только с помощью вакцинации. Сам глава государства сделал прививку вакциной «Спутник V».