Онищенко предложил наказывать врачей за призыв не вакцинироваться

Фото: Пресс-служба Госдумы

Врачей нужно привлекать к уголовной ответственности за некомпетентные высказывания и за призывы к отказу от вакцинации против коронавируса. Об этом во вторник, 20 июля, рассказал депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко.

Он подчеркнул, что из 60 врачебных специальностей только три профессионально работают с вопросами вакцинации: иммунология, эпидемиология и инфектология. Остальные врачи будут некомпетентными в данном вопросе.

По его словам, ответственность за призывы не ставить прививку может быть как уголовной, так и административной.

— Он давал клятву российского или советского врача. Понятно, что она юридической ответственности не несет, но он в этой профессии и не должен и без того находящихся в паническом стрессе людей доводить до состояния транса, — приводит РИА Новости слова специалиста.

Геннадий Онищенко заявлял 9 июля, что почти половина жителей планеты сделали прививку от коронавируса. По его словам, в мире вакцинировались 3,3 миллиарда человек из семи миллиардов жителей планеты. Онищенко уточнил, что в статистику входят все те, кто сделал как минимум одну прививку.

В свою очередь президент России Владимир Путин отмечал, что пандемию можно остановить только с помощью вакцинации. Сам глава государства сделал прививку вакциной «Спутник V».