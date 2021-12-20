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В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем постоянно

Евгений Белоусов

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Новый год — 2022
Общество
В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем постоянно
Фото: Pexels

Необходимо сделать 31 декабря выходным днем на постоянной основе, чтобы дать возможность россиянам подготовиться к празднованию Нового года. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

— Все мы знаем, как проходит 31 декабря. Журналисты, наверно, работают, но на предприятиях люди чаще всего уже ждут домашние столы. Нужно готовиться, встречать гостей и близких, — рассказал он.

Кравченко также отметил, что допускает возможность того, что 31 декабря станет в будущем выходным днем, передает РИА Новости.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пассажирский городской транспорт будет бесплатным в новогоднюю ночь. Проезд на метро, наземном транспорте и МЦК будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. Мэр поблагодарил работников транспорта за то, что они во время пандемии коронавируса работали как часы.

17 декабря первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский назвал условие для введения ежегодных выплат людям пенсионного возраста перед новогодними праздниками. По его словам, для введения новой выплаты необходимо найти источник ее финансирования, так как для реализации проекта потребуется большое количество средств.

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