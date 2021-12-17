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Сергей Собянин пообещал сделать городской транспорт бесплатным в Новый год

Иван Юминов

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Сергей Собянин пообещал сделать городской транспорт бесплатным в Новый год
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Пассажирский городской транспорт будет бесплатным в новогоднюю ночь. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 17 декабря.

— Надо сделать подарок москвичам, поэтому в новогоднюю ночь пассажирский транспорт будет бесплатным, — рассказал глава города.

Проезд на метро, наземном транспорте и МЦК будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. Мэр поблагодарил работников транспорта за то, что они во время пандемии коронавируса работали как часы.

Более трех тысяч единиц транспорта будет украшено в период новогодних праздников. Пассажиров в метро будут перевозить три новогодних состава, а также 60 поездов с украшенными головными вагонами, отмечает РИА Новости.

11 декабря сообщалось, что в столице на 27 площадках открылся зимний фестиваль «Путешествие в Рождество». Погрузиться в атмосферу предстоящих зимних праздников, найти новогодние сувениры и игрушки на елку, выпить горячего глинтвейна гости фестиваля смогут как на центральных, так и на окружных площадках.

Также в рамках фестиваля открыты 18 бесплатных катков, в будни здесь ждут гостей с 11:00 до 22:00, а в выходные — с 10:00 до 22:00. Самый большой каток фестиваля «Путешествие в Рождество» (площадью 2500 квадратных метров) открыт на площади Славы. А общая площадь ледового покрытия всех 18 катков превышает 20 700 квадратных метров.

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