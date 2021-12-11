Фестиваль «Путешествие в Рождество» открылся в Москве на 27 площадках

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

После вынужденного перерыва в один год в столицу снова вернулся зимний фестиваль «Путешествие в Рождество», в городе открылись 27 площадок.

Погрузиться в атмосферу предстоящих зимних праздников, найти новогодние сувениры и игрушки на елку, выпить горячего глинтвейна все желающие смогут как на центральных, так и окружных площадках. В центре Москвы площадки открыты на Тверской улице, Площади Революции и Новом Арбате.

Уникальность площадки на Тверской улице в том, что ее разделили на две части. Одну украсили арт-объектами в виде масок и вееров. А другая позволяет немного окунуться в детство и стать частью детской сказки «Щелкунчик». Зайдя в помещения, можно увидеть игрушечных щелкунчиков в человеческий рост. Здесь же сотрудники площадки помогут детям и взрослым сделать своими руками новогодние открытки и написать письмо Деду Морозу. Это можно сделать ежедневно с 10:00 до 19:00.

На Площади Революции фестивальную площадку украсили яркими многослойными бусами, вставками в виде камней-самоцветов. На центральном входе гостей встречают Дед Мороз со Снегурочкой. Каждого посетителя они поздравляют с наступающим Новым годом. Здесь же гости могут покататься на коньках.

На Новом Арбате расположились целых четыре площадки. Здесь можно увидеть елки с красно-золотыми шарами и заглянуть в книжные лавки. Деревья, украшенные в соответствии с новогодними традициями Южной Европы, стоят на Матвеевской улице и Ореховом бульваре.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит в столице с 2013 года. Гости могут познакомиться с российскими и европейскими традициями зимних праздников, попробовать угощения и выбрать сувениры.

Корреспондент «Вечерней Москвы» создала гид по самым красивым площадкам фестиваля. В столице стартовал фестиваль «Путешествие в Рождество». Став самым крупным форумом за время борьбы человечества с пандемией коронавируса, он уже сотворил настоящее чудо, поселив в души людей надежду на возвращение к нормальной жизни. Фестиваль продлится целый месяц — до 9 января 2022 года. Жителей и гостей города ждут 27 фестивальных площадок. По самым красивым из них прогулялась «Вечерняя Москва».