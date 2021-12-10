«Путешествие в Рождество»: гид по самым красивым площадкам фестиваля

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, метро Площадь Революции Карта всех событий

В столице стартовал фестиваль «Путешествие в Рождество». Став самым крупным форумом за время борьбы человечества с пандемией коронавируса, он уже сотворил настоящее чудо, поселив в души людей надежду на возвращение к нормальной жизни. Фестиваль продлится целый месяц — до 9 января 2022 года. Жителей и гостей города ждут 27 фестивальных площадок. По самым красивым из них прогулялась «Вечерняя Москва».

Москва не перестает удивлять. 10 декабря в столицу пришел долгожданный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество». Сказочные персонажи — Дед Мороз, Снегурочка, Щелкунчик — вновь увлекут гостей в карнавал праздничного настроения. Город пронизан духом предновогоднего настроения, такого разного, неповторимого, необъяснимого.

Двадцать семь фестивальных площадок, абсолютно разных по тематике, готовы поразить посетителей дизайнерскими находками. Национальные блюда, рождественские подарки, карусели и спортивные активности ждут горожан в центре и округах.

Фото: vk/moscowseasons

Площадь Революции — сердце города — зовет москвичей в «Купеческое Рождество». Площадь встречает гостей «дорого-богато», играя золотом и всеми оттенками красного. Меха, яркие бусы, камни-самоцветы — все, что без обиняков намекает пришедшему на наряды настоящих русских красавиц.

Тверская площадь приглашает на «Рождественский бал». Километры ярких огней ослепляют и кружат в вихре гениальной музыки Петра Чайковского и Иоганна Штрауса. Хотите почувствовать себя Мари? Именно здесь, на рождественском балу, возможно все — рядом обязательно окажется Щелкунчик.

На Кузнецком мосту вырос настоящий лес дизайнерских елей, заботливо украшенных художниками и артистами. В спецпроекте «Елки больших городов. Новогодние традиции» приняли участие ведущая Алла Михеева, певец Егор Крид, премьер Большого театра Денис Родькин и многие другие — всего пятнадцать совершенно уникальных, неповторимых деревьев, способных удивить самую искушенную публику.

В Скандинавский Новый год москвичей приглашает Новый Арбат, который на праздничный период превратился в еловый бор с чудными домиками и богато украшенными лесными красавицами. При этом стоит отметить, что каждую из них высаживают в грунт, что дает возможность существенно продлить жизнь дереву и после праздников.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Фестивальные площадки порадуют жителей практически в каждом округе столицы. Так, в Коптеве на горожан прольется Рождественский звездопад — под золотые и серебряные звезды так легко загадать самое заветное желание.

В сквере на улице Хачатуряна статуи индийских воинов и божества Ганеши с головой слона и четырьмя руками зовут гостей вместе поприветствовать очередную смену лет. Яркий Индийский Новый год встретит восьмиметровой елкой, украшенной перьями, национальными фонариками и лепестками лотоса.

Целый месяц в Москве можно также встречать Японский Новый год с веерами и шарами с ветками сакуры, Рождество в Южном стиле у моря и Европейское Рождество, украшенное в стиле сказки «Щелкунчик», а также Южно-европейский Новый год с золотыми дубовыми листьями и красными шарами с репликой на ортодоксальные вышитые принты в одежде.

Приморский курорт — Крымское Рождество — ждет туристов в Южном Бутове. Главную ель площадки украшают не только красочные шары, но и стаи золотых ласточек.

Ультрасовременное футуристичное Рождество ждет жителей на Вешняковской улице. Ель здесь — абсолютная противоположность «индийской». В стеклянных шарах отражаются розовые и синие неоновые звезды, манящие в мир микросхем и символизирующие вечное городское движение.

Неординарное мистическое Рождество в готическом стиле можно встретить на Городецкой улице. Гости попадут в средневековый город, где даже главная красавица украшена канделябрами с горящими свечами, традиционными вензелями и черными шарами.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Две окружные площадки особенно понравятся юным москвичам. Одна из них, в Теплом Стане, манит парусами Сказочных каравелл в загадочный мир. А на Святоозерской улице детей ждет Сказочное Рождество, украшенное в стилистике русских традиций, с красочными бусами и золотыми шишками.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Поностальгировать по безвозвратно ушедшей советской эпохе в праздничные дни можно на трех тематических площадках. Так, Площадь Славы в Кузьминках приглашает встретить Новый год «Как в детстве» с бумажными гирляндами и самодельными снежинками, в валенках и с мишурой на шее.

На бульваре Дмитрия Донского Советский новый год напомнит обо всех достижениях великой державы, а праздничную атмосферу советской елки на Митинской улице создадут зайчата, волчата, медвежата и другие популярные герои ретроелок.