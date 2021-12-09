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Кулинарная битва и ночь юмора: топ-10 необычных способов встретить Новый год

Вероника Ушакова

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Новый год — 2022
Общество
Кулинарная битва и ночь юмора: топ-10 необычных способов встретить Новый год
Фото: Pexels

До Нового года осталось чуть более трех недель. Запланировать путешествие за границу успели далеко не все, но интересно и с размахом отметить праздник можно даже не выходя из дома. Организатор мероприятий Денис Гришаев поделился с «Вечеркой» идеями празднования Нового года.

В этом году в тренде — семейный, камерный формат мероприятий. Люди отдают предпочтение празднику дома. Эта тенденция сохраняется с 2020 года, с начала пандемии.

Такое решение москвичи принимают и из экономических соображений, и из логистических. Ведь границы многих стран все еще закрыты, и этот список могут пополнить новые. Поэтому люди предпочитают локальный туризм. Например, можно поехать в Подмосковье, там много чудесных мест. Москвичи, как правило, откладывают планирование праздника до последнего. Несмотря на это, запрос на нетривиальные способы отметить праздник остается, более того, растет с каждым годом, по моим наблюдениям.

Людям хочется новых впечатлений, эмоций! Вместо стандартных прогулок в парках и катания на коньках можно выбрать что-то интересное, еще не изведанное: например, отметить праздник на крыше или отправиться в поход. И помните, что главный секрет незабываемого праздника — хорошее настроение!

Эй вы там, наверху!

Новый год можно встретить на крыше. Подойдет небоскреб с панорамным видом на столицу или сталинская высотка. Главное — найти проверенных организаторов или подходящее заведение. Актуальными в новогоднюю ночь будут теплые площадки, закрытые стеклянным куполом. И тепло, и комфортно, и город как на ладони. Полюбоваться салютом можно будет в полной мере!

Идите в баню

Каждый год, 31 декабря, мы с друзьями... Сходить в баню — идея хорошая. Главное — делать это правильно. И лучше отказаться от алкоголя. Чтобы потом не проснуться в другом городе.

Кулинарная битва

Совместная готовка новогодних блюд на кухне — старая добрая традиция. Почему бы не обновить ее? Отправляйтесь в ресторан, где проводят кулинарные баттлы, и вперед! Посоревнуйтесь с друзьями или родственниками. А затем, под бой курантов, наслаждайтесь вкусняшками.

Кулинарная битва и ночь юмора: топ-10 необычных способов встретить Новый год Фото: Pexels

Трезвый взгляд

Кстати, отказаться от алкоголя — отличная идея не только для бани. Замените бокал шампанского на безалкогольное игристое вино или даже на обычный сок. Зато 1 января день однозначно будет длиннее, чем раньше. Сил хватит и на активный отдых, и на встречи с друзьями и родными.

Ночь юмора

Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Почему бы не встретить его в атмосфере шуток и веселья? Выберите стендап-шоу. Изучите список выступающих заранее, если вы избирательны в юморе. А любителям рисковать и пробовать что-то новое всегда есть дорога на открытый микрофон. Подобрать на Новый год можно и такое мероприятие.

По дороге к приключениям

Вариант покажется не очень комфортным, зато впечатления на У соседей в поезде найдется что выпить и чем На самолетах в царит атмосфера праздника бортпроводники пассажиров шампанским..

С ветерком

Встретить Новый год как на настоящем севере — легко. Отправляйтесь на подмосковные фермы, где держат оленей или собак породы хаски. Общение с животными, романтика природы и катание на упряжке под бой курантов — вряд ли такое забудется.

Кулинарная битва и ночь юмора: топ-10 необычных способов встретить Новый год Фото: Вечерняя Москва

Ближе к природе

Загородный коттедж — еще одна идея для встречи Нового года. Причем в Подмосковье можно найти необычные варианты: от Деревни Хоббитов до домов в виде бочки Диогена.

Гости очень ждут

Стоит вспомнить старую традицию ходить по гостям в Новый год. Можно нарядиться в сказочных персонажей и отправиться по соседям с поздравлениями и презентами, а потом и вовсе проехаться по знакомым. Отличное настроение вам будет обеспечено, И какая экономия: все накормят, напоят, а потом еще и спать положат.

Элементарно, Ватсон

Не выходя из дома можно устроить сюрприз для семьи и друзей. Например, спрятать в квартире подарки и развесить в разных местах стикеры с подсказками или нарисовать карту, по которой игроки будут ориентироваться. Можно усложнить и зашифровать послание, превратив поиск подарков в настоящее расследование.

МАСКАРАД И ВИКТОРИНА

Если вы планируете отмечать дома и при этом не скучать, можно обратиться в агентство по организации праздников.

Хороший вариант для большой компании — участие в интеллектуальных онлайн-играх, викторинах. Можно сыграть командой против незнакомых людей либо посоревноваться между собой. Такую «битву умов» можно провести и самостоятельно, составив для близких вопросы, позволяющие проверить, как хорошо вы друг друга знаете.

Есть и более творческие варианты — дистанционно поучаствовать в маскараде или даже спектакле. В наши дни всему, что происходит офлайн, можно найти аналоги в сети.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Егор Доброгорский, гендиректор агентства по организацией мероприятий:

— Сейчас москвичи в основном заказывают онлайн и гибридные мероприятия: это когда часть гостей присутствуют на празднике вживую, а часть — подключаются по видеосвязи. Надо сказать, что необычных заказов в этом году совсем нет, потому что для людей в условиях пандемии любое торжество, проведенное в офлайн-формате, — это уже праздник.

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