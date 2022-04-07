Теория ПДД: в каких случаях автомобилистам необходимо пересдавать экзамен после получения прав

Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

После получения водительских прав автолюбителю придется повторно сдавать экзамен только в случае, если его лишат водительского удостоверения. При этом пересдавать вождение не придется — нужно только доказать свое знание теории. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

— После истечения срока лишения любой гражданин обязан сдать теоретические знания по правилам дорожного движения. Причина лишения значения не имеет, — объяснил специалист.

По словам эксперта, после лишения сдается только теоретический экзамен. Если лишение связано с «пьяными» статьями, то для возврата прав придется предоставить новую медицинскую справку. Во всех других случаях (при утрате водительского удостоверения, его замене и т. д.) сдавать теорию не нужно, уточнил собеседник «ВМ».

Как отметил Воропаев, сдавать экзамен можно по истечении половины срока лишения.

— Срок начинает отсчитываться через десять дней после постановления суда. Либо, если гражданин обжалует решение в вышестоящем суде, немедленно после вынесения решения вышестоящим судом, если постановление не отменено. Вероятность успеха при досрочном обращении зависит от настойчивости граждан. Обычно проблем никаких не возникает: людей записывают, и они сдают экзамен, — рассказал эксперт.

Сдать экзамен можно в экзаменационных подразделениях ГИБДД, отметил юрист. Как и при первичной сдаче, между первыми тремя попытками положен интервал в одну неделю. Если человек не уложится в три попытки, интервал увеличится до месяца, объяснил собеседник «ВМ».

Юрист заметил, что для многих водителей пересдача теории является серьезным испытанием.

— Тем, кто сдавал на права 10–20 лет назад, приходится заново штудировать билеты. Вопросы там ровно те же самые, кроме медицинских: их не включают, потому что это не правила дорожного движения — просто медицина, — объяснил эксперт.

Специалист отметил, что до 2014 года автолюбителям не нужно было сдавать теорию после лишения прав. С того времени никаких новых ужесточений для лишенных прав автовладельцев не появилось, однако правила первичной сдачи экзаменов в автошколах меняются раз в два–три года, резюмировал Воропаев.