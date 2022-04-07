Депутат МГД Орлов: Изучение истории Москвы помогает развивать ее туристический и деловой потенциал

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Изучение истории Москвы помогает развивать туристический и деловой потенциал столицы. Об этом сообщил депутат Мосгордумы, вице-спикер столичного парламента Степан Орлов.

По его словам, депутаты Московской городской думы приняли участие во второй ежегодной научно-практической конференции «История Москвы: методология, источниковедение, историография, популяризация» в Музее Москвы, которая была посвящена 100-летию со дня рождения Сигурда Оттовича Шмидта.

Организаторами мероприятия стали Московская городская дума, Российское историческое общество, Музей Москвы, исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова, Институт гуманитарных наук МГПУ, МГУСиТ.

Орлов отметил, что на конференцию были вынесены доклады о вкладе Сигурда Оттовича Шмидта в изучение столичной истории и в краеведение, а также развитие москвоведения в научных учреждениях, вузах, библиотеках и музеях.

— Изучение истории Москвы необходимо именно в связке с теми конкретными, прикладными задачами, которые стоят перед городом — развитие внутреннего туризма, делового и культурного потенциала Москвы. У российской столицы — славное прошлое, и наш долг — общими усилиями придавать популярность знаниям о древнем городе, облекая эту деятельность в современные увлекательные и яркие формы, — рассказал парламентарий.

Он добавил, что процесс разработки новых экскурсионных маршрутов, экспозиций и точек притяжения москвичей и гостей города должна вестись параллельно с научной работой.

По словам вице-спикера, в такой подход станет основой для сохранения и формирования наследия для следующих поколений, а также роста патриотических настроений и гордости за историю города и страны.