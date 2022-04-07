«Этот номер не пройдет»: зачем европейские страны отменяют ограничения на въезд граждан РФ

Фото: Pexels

Некоторые страны Европы разрешают выдачу виз россиянам в надежде заработать на туризме в преддверии летнего сезона. Однако в данный момент ситуация остается нестабильной, поэтому посещать европейские страны россиянам не рекомендуется — вместо этого лучше отдать предпочтение другим направлениям или внутреннему туризму. Об этом «Вечерней Москве» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

— Нужно понимать, что Италия вообще начала выдавать визы с 1 марта. Франция начала сейчас, но там для туристов эти визы не подходят. Греция и ряд других стран, не будем их рекламировать, визы выдают, но ни мы, ни Ростуризм не рекомендуем в эти страны выезжать с туристическими целями, так как нет авиасообщения, — рассказал эксперт.

По словам специалиста, только недавно был завершен вывоз российских туристов из разных государств. Туроператоры опасаются формировать туры в европейские страны из-за повышенных рисков, отметил собеседник «ВМ».

Тем не менее многие государства надеются заработать на российских туристах, подчеркнул Барзыкин.

— Скоро начинается сезон, и, чтобы его не пропустить и не потерять рынок, страны выдают визы. Но думаю, что этот номер не пройдет: в основном выдают только тем, кто по медицинским показаниям приезжает или к родственникам. То есть не тем, кто с туристическими целями едет. И по большинству стран Европы до 28 мая установлен запрет, будет он продлен или нет — покажет время. Но то, что наши западные партнеры не хотят терять рынок, — это очевидно, — объяснил эксперт.

Риски противоправных действий в отношении россиян в европейских странах очень высоки, подчеркнул собеседник «ВМ». В связи со значительным сокращением консульских и дипломатических служб получить помощь в случае необходимости будет сложнее, отметил специалист.

При выборе направления для отдыха российским туристам стоит рассмотреть другие страны, рассказал эксперт.

— Дополнительно крупные операторы объявили программы в Турцию из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов с апреля. Поставлены крупнофюзеляжные самолеты большой вместимости, соответственно, тариф будет ниже. Заявлены программы и в Египет. Есть Индия, Шри-Ланка — очень узкие зарубежные предложения, но они будут пользоваться спросом. Процентов 70, скорее всего, будет занимать Турция, но и там есть риски с взаиморасчетами: карта «МИР» работает не всегда, нужно брать с собой наличность, — объяснил Барзыкин.

Эксперт обратил внимание, что среди соседних с Россией стран популярными и безопасными направлениями остаются Белоруссия, Армения, Казахстан, Узбекистан, а также, несмотря на ограничения по коронавирусу, и Азербайджан. Страны СНГ и ОДКБ в 2022 году ждет повышенный поток туристов из России, однако основным трендом в стране будет внутренний туризм, заключил собеседник «ВМ».