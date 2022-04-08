Диетолог Соломатина объяснила, сколько сахара в день можно есть без вреда для здоровья

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Здоровый человек молодого возраста, занимающийся спортом, может позволить себе до 60 граммов сахара в день. Однако людям старшего возраста или тем, у кого есть некоторые заболевания, употребление сахара стоит ограничить. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Эксперт отметила, что норма потребления сахара индивидуальна у каждого человека.

— Все зависит от индивидуальных особенностей. Во-первых, влияет возраст, во-вторых — уровень нагрузки, в-третьих — толерантность к глюкозе и инсулину. Если человек молодой и занимается спортом, с хорошо развитой мышечной массой и хорошо переносит сахар, то он может и 60 граммов сахара в день съесть. А человек среднего возраста, который сидит в офисе, имеет определенную склонность к набору лишнего веса, может безболезненно употреблять не больше 30 граммов, — объяснила врач.

Современный человек употребляет много сахара в скрытом виде: например, в печенье или конфетах, заметила Соломатина. Если человек не злоупотребляет подобными продуктами, ест овощи, мясо и рыбу и ходит в спортзал, он может спокойно добавлять несколько ложек сахара в кофе, уточнила эксперт.

Среднестатистический человек, питающийся фастфудом, нередко превышает норму по сахару, заметила диетолог.

— Если человек съел картошку фри и запил колой или пепси (где на порцию приходится кубиков пять-шесть сахара), он уже свою суточную норму сахара получил. А если он еще и съел бургер, то понятно, что превысил очень хорошо. Тогда лучше вообще обойтись без добавленных сахаров, — посоветовала собеседница «ВМ».

По словам специалиста, сахар содержится даже в низкожировом майонезе. На разных продуктах сахар может указываться по-разному: например, как патока, моносахариды или сироп гуавы, заметила Соломатина.

Современному человеку некуда тратить энергию, полученную от сахара, отметила диетолог.

— Когда-то люди тратили четыре-пять тысяч килокалорий в день, сейчас — максимум две-две с половиной тысячи килокалорий. Еще сахар очень сильно влияет на микрофлору кишечника. А в основе продолжительности жизни лежит как раз микрофлора, — объяснила Соломатина.

Употребление сахара стоит ограничить не только при диабете, но и при инсулинорезистентности, онкологических заболеваниях, лишнем весе, грибковых заболеваниях и атеросклерозе, заключила диетолог.