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Наталья Сергунина рассказала о программе наставничества для предпринимателей

Анастасия Колоскова

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Наталья Сергунина рассказала о программе наставничества для предпринимателей
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Новый сезон бесплатной образовательной программы «Прокачай свой бизнес с наставниками» стартует в столице, уже начался прием заявок на первый поток. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Участников ждет двухмесячная образовательная программа. Слушатели будут развивать свой бизнес под руководством опытных наставников — прорабатывать стратегию, настраивать рекламные кампании, привлекать новых клиентов. Для тех, кто не сможет присоединиться к первому потоку, в этом году будет еще два набора — в сентябре и октябре, — рассказала заммэра.

По ее словам, инициатором программы наставничества являются специалисты городского проекта «Малый бизнес Москвы». Она началась в прошлом году и сразу оказалась востребованной у начинающих бизнесменов. Принять участие в обучении могут не только основатели стартапов, но и те, кто только планирует начать собственное дело.

Участникам необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.

Первая встреча состоится 12 апреля с 16:00 до 21:00 на площадке «Старт Хаб» по адресу Берсеневская набережная, дом 6, строение 3. Ее участникам расскажут о мерах поддержки, предлагаемых Москвой малому бизнесу, а также о том, как сформировать предпринимательское мышление и управлять компанией.

После этого каждый наставник представит свою программу. К примеру, генеральный директор консалтинговой компании Татьяна Туманова предложит помощь с повышением управленческой эффективности, директор ИТ-компании Ярослав Вахитов — с улучшением процессов продаж. Совладелец ресторанного бизнеса Герман Вотрин приглашает на обучение тех, кто интересуется бизнесом в сфере общественного питания. Опытом также готова поделиться основатель интернет-магазина косметики Любовь Обидина. В общей сложности в программе примут участие 11 специалистов. В завершение первой встречи участники смогут определиться с наставниками, разделившись на группы.

В течение двух месяцев в каждой группе пройдет около 10 онлайн и офлайн-встреч. При поддержке наставников обучающиеся проработают слабые места в бизнес-стратегиях и улучшат показатели. На заключительной встрече они смогут пообщаться с наставниками других групп и подвести итоги работы.

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