Сара Джессика Паркер рассказала о страхе потерять мужа из-за болезни

Кадр из фильма «Секс в большом городе»

Американская актриса Сара Джессика Паркер рассказала, что боится потерять мужа — актера Мэттью Бродерика. 60-летний спутник звезды заразился коронавирусом.

Состояние артиста осложняется перенесенными ранее травмами.

30 лет назад Бродерик попал в ДТП, в результате которого сломал ребра, одно из них насквозь прошло через легкое и спровоцировало значительную кровопотерю. Это повлияло на иммунитет Бродерика — он с трудом переносил простудные заболевания. Также все осложняет лишний вес.

В отличие от начала пандемии, у больных ковидом сейчас значительно больше шансов на выздоровление, однако актриса опасается неблагоприятного исхода заболевания из-за возможных осложнений, пишет People.com.

Актер и певец Мэттью Бродерик стал известен благодаря съемкам в фильмах «Годзилла», «Инспектор Гаджет», «Стэпфордские жены». Кроме того, он озвучивал главного героя мультфильма «Король Лев».

До этого телеведущая Тодоренко рассказала о своих чувствах во время операции мужа Влада Топалова.