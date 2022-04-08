Хирург назвал распространенный признак, указывающий на образование тромба

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Одним из наиболее распространенных признаков, указывающих на образование тромбов, является покраснение кожи. Об этом рассказал сосудистый хирург Винсент Нури.

Медицинский специалист утверждает, что чаще всего тромбы образуются в области голени или бедра. Процесс образования тромба может сопровождаться появлением отека, повышением температуры, появлением болевых ощущений. Кроме того, для образования тромбов характерна эритема — покраснение кожи. Она наблюдается на икрах, передает ФАН.

По словам Нури, в руках тромбы образуются реже, чем в ногах. В этом случае может появиться боль при сгибе запястья или движении локтем. При образовании тромбов в легких пациенты могут испытывать одышку, а также страдать от учащенного сердцебиения, добавил эксперт.

Флеболог Людмила Лапа перечислила симптомы образования тромба в легких. Она отметила, что основными симптомами болезни могут быть болевые ощущения в грудине, одышка, гипоксия, головокружение, выделение крови при отхаркивании или кашле, цианоз — синюшность кожных покровов и слизистой.