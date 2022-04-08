Хирург назвал распространенный признак, указывающий на образование тромба
Одним из наиболее распространенных признаков, указывающих на образование тромбов, является покраснение кожи. Об этом рассказал сосудистый хирург Винсент Нури.
Медицинский специалист утверждает, что чаще всего тромбы образуются в области голени или бедра. Процесс образования тромба может сопровождаться появлением отека, повышением температуры, появлением болевых ощущений. Кроме того, для образования тромбов характерна эритема — покраснение кожи. Она наблюдается на икрах, передает ФАН.
По словам Нури, в руках тромбы образуются реже, чем в ногах. В этом случае может появиться боль при сгибе запястья или движении локтем. При образовании тромбов в легких пациенты могут испытывать одышку, а также страдать от учащенного сердцебиения, добавил эксперт.
Флеболог Людмила Лапа перечислила симптомы образования тромба в легких. Она отметила, что основными симптомами болезни могут быть болевые ощущения в грудине, одышка, гипоксия, головокружение, выделение крови при отхаркивании или кашле, цианоз — синюшность кожных покровов и слизистой.