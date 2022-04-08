Экстрасенс Мехди Эбрагими Вафа рассказал о самых полезных медитациях

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Медитации связывают тело, душу и разум, наделяют нас гармонией с миром и дарят спокойствие. Экстрасенс Мехди Эбрагими Вафа рассказал о самых полезных из них.

Он признался, что очень любит делать медитации вместе со своими учениками. Есть множество медитаций, которые имеют разные цели и техники выполнения, отметил звезда «Битвы экстрасенсов» на своем канале в «Яндекс.Дзене».

В пример экстрасенс привел медитации для души и спокойствия, гармонии и расслабления, для получения тайных знаний, улучшения концентрации внимания и развития интуиции, исцеления тела и разума, а также для открытия финансовых потоков.

21 марта победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа назвал трех самых требовательных женщин по знаку зодиака. Он отметил, что знак зодиака, под которым родилась женщина, оказывает влияние на ее поведение. Представительницы трех из них наиболее требовательны и придирчивы к мужчинам. Среди них он выделил Дев, Скорпионов и Козерогов. Последним, по его словам, не занимать целеустремленности и уверенности в себе.