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Полмиллиона рублей лжегадалка выманила за снятие порчи в Тюмени

Елена Самойлова

Происшествия
Полмиллиона рублей лжегадалка выманила за снятие порчи в Тюмени
Фото: Pexels

Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

По данным ведомства, злоумышленница пользовалась одной и той же схемой. На улице она подходила к женщинам пожилого возраста и рассказывала, что на их семьи наложена порча. Проклятье, как утверждала «гадалка», могла снять только она за определенную сумму.

Если жертвы соглашались, подозреваемая убеждала их впустить ее домой, чтобы провести обряд и избавить жилище от плохой энергетики. Для церемонии ей были необходимы все деньги и золотые украшения в квартире. Уходя, она забирала «реквизит» с собой.

Две женщины, поверившие мошеннице, впоследствии осознали обман и обратились в полицию. Общая сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей.

Вскоре полицейские установили задержали подозреваемую — 58-летнюю жительницу Омска.

Видео: МВД Медиа

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигурантка заключена под стражу.

Также 8 апреля стало известно, что рабочий украл редкие золотые украшения из квартиры москвича на юго-востоке столицы.

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