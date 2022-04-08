Депутат МГД Гусева: Промышленность Москвы показывает устойчивую тенденцию к росту производства

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Столичная промышленность демонстрирует устойчивый рост объемов производства. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

— Промышленность Москвы показывает устойчивую тенденцию к росту объемов производства. Сохранить эти темпы, полностью обеспечить спрос со стороны смежных отраслей, «собрать» заново те логистические цепочки, которые были разорваны с уходом с российского рынка зарубежных компаний, — это вопрос и экономической политики, и социальной, — отметила депутат.

По ее словам, власти должны сделать так, чтобы на фоне ухода иностранных компаний люди продолжали работать. Парламентарий назвала сохранение рабочих мест приоритетным направлением для Москвы.

В связи с этим поддержка промышленного производства должна осуществляться в полном объеме и дополняться новыми мерами, отметила Гусева. Депутат напомнила, что с начала 2022 года объемы промпроизводства в столице выросли на 24,6 процента.

В основном рост обеспечили предприятия обрабатывающей промышленности. Так, выпуск оборудования, в том числе насосов, компрессоров, клапанов, двигателей и регуляторов, увеличился более чем на 95 процентов, электрического оборудования, кабелей — на 86 процентов, а производства комплектующих для транспортных средств выросло на 88 процентов.

Гусева уточнила, что эти отрасли имеют особенное значение для импортозамещения, поскольку обеспечивают работу множества сфер, в том числе добывающей промышленности, строительства, коммуникации и других. Также депутат отметила рост фармпроизводства.

Выпуск лекарств с начала года вырос на 24,4 процента. По ее словам, за несколько лет Москва стала меньше зависеть от импорта по ряду приоритетных направлений.

Она подчеркнула, что в настоящее время Москва обеспечивает оптимальные условия для бизнеса: снижаются бюрократические барьеры, также стимулируются инвестиции. На сегодняшний день столичной промышленности доступны более 20 мер поддержки, добавила парламентарий.

Она напомнила, что ведется запуск новых антикризисных инструментов, в том числе компенсация части затрат на кредиты, а также льготная аренда земли для строительства новых предприятий за один рубль в год.