Более 80 машино-мест продали в Москве c января по март

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За первые три месяца текущего года в столице было продано 83 машино-места, большая часть из которых находилась на юго-западе города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества в пятницу, 8 апреля.

— Машино-места, предлагаемые городом, — крайне востребованные объекты на столичных торгах. В первом квартале 2022 года участники торгов уже заключили 83 договора купли-продажи. Суммарная площадь приобретенных объектов составила 1,4 тысячи квадратных метров, — рассказал руководитель ведомства Максим Гаман.

Уточняется, что было продано 77 одинарных и шесть семейных машино-мест, которые рассчитаны на последовательную парковку двух автомобилей вплотную друг к другу. Самым дорогим стало семейное машино-место на подземной парковке на Рублевском шоссе. Здесь же было продано и самое дешевое одинарное машино-место.

В настоящее время на торгах представлено 146 лотов, еще 211 будут добавлены в ближайшее время. Во втором квартале года на торги выставят порядка 300 лотов. Большинство из них находится на северо-западе, западе и северо-востоке столицы — 140, 60 и 40 объектов соответственно, пишет агентство городских новостей «Москва».

8 апреля ГКУ «АМПП» перечислило столичные округа с наименьшей продолжительностью парковки. По данным пресс-службы организации, в среднем москвичи оставляют автомобиль на платной парковке не дольше, чем на один час. На бесплатных парковках это время в среднем составляет шесть часов.