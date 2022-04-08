Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 80 машино-мест продали в Москве c января по март

Анастасия Колоскова

Город
Более 80 машино-мест продали в Москве c января по март
Фото: Pixabay

За первые три месяца текущего года в столице было продано 83 машино-места, большая часть из которых находилась на юго-западе города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества в пятницу, 8 апреля.

— Машино-места, предлагаемые городом, — крайне востребованные объекты на столичных торгах. В первом квартале 2022 года участники торгов уже заключили 83 договора купли-продажи. Суммарная площадь приобретенных объектов составила 1,4 тысячи квадратных метров, — рассказал руководитель ведомства Максим Гаман.

Уточняется, что было продано 77 одинарных и шесть семейных машино-мест, которые рассчитаны на последовательную парковку двух автомобилей вплотную друг к другу. Самым дорогим стало семейное машино-место на подземной парковке на Рублевском шоссе. Здесь же было продано и самое дешевое одинарное машино-место.

В настоящее время на торгах представлено 146 лотов, еще 211 будут добавлены в ближайшее время. Во втором квартале года на торги выставят порядка 300 лотов. Большинство из них находится на северо-западе, западе и северо-востоке столицы — 140, 60 и 40 объектов соответственно, пишет агентство городских новостей «Москва».

8 апреля ГКУ «АМПП» перечислило столичные округа с наименьшей продолжительностью парковки. По данным пресс-службы организации, в среднем москвичи оставляют автомобиль на платной парковке не дольше, чем на один час. На бесплатных парковках это время в среднем составляет шесть часов.

Читайте также:
Автомобили Москва Парковки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Колбасу или соседку?

Михаил Девятьяров
Михаил Девятьяров

Детям есть к чему стремиться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Искусствовреды и испанский стыд

Никита Масленников
Никита Масленников

Параллельный импорт будет держать в тонусе

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Все мнения
О проекте