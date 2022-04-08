Безработного с двумя килограммами наркотиков задержали в Рязани

Фото: Пресс-служба УМВД России по Рязанской области

Сотрудники полиции задержали безработного мужчину с двумя килограммами наркотиков в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области в пятницу, 8 апреля.

По информации ведомства, на въезде в Рязань со стороны Москвы правоохранители остановили иностранный автомобиль под управлением 23-летнего безработного жителя областного центра. Обыскав машину, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в ней восемь свертков с синтетическим наркотиком. Общий вес найденного превышал 1,9 килограмма.

Выехав по адресу проживания задержанного, сотрудники полиции обнаружили еще более 340 граммов «синтетики», а также 5 граммов гашиша и марихуаны. Кроме того, выяснилось, что незадолго до задержания молодой человек сделал закладку с еще 40 граммами наркотика.

— В общей сложности в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские изъяли из незаконного оборота более 2,3 килограммов наркотических средств, — говорится в сообщении.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Сам задержанный заключен под стражу.

5 марта сообщалось, что прокуратура Московской области проведет проверку из-за смерти несовершеннолетних от передозировки запрещенными веществами в Рузе. По предварительным данным, 4 марта в общежитии Тучкова были обнаружены тела двух 17-летних подростков.

Их смерть наступила, предположительно, от передозировки неизвестным веществом. Вместе с погибшими в комнате находился их знакомый 2003 года рождения, он был госпитализирован.