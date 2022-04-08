Росгвардия задержала подозреваемого в угоне автомобиля такси в ТиНАО

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, поселение Рязановское Карта всех событий

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Москве мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения пытался угнать автомобиль такси. Об этом в пятницу, 8 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу.

Во время патрулирования территории в поселении Рязановском росгвардейцы получили сигнал о конфликте между водителем службы такси и пассажиром. После словесной перепалки пассажир принялся избивать таксиста, а затем сел за руль автомобиля и скрылся.

Через несколько минут сотрудники Росгвардии обнаружили угнанную машину возле одного из частных домов. Правоохранителям вскоре удалось задержать подозреваемого.

Им оказался 42-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина находился в состоянии опьянения и объяснить мотивы своего поведения не смог.

Нарушителя передали сотрудникам полиции. В отношении него возбудили уголовное дело.