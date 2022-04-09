Стоматолог дал три совета по выбору зубной пасты для ребенка

Андрей Жук / Фото: Из личного архива

Родители, особенно если ребенок первый, не всегда могут разобраться во всем многообразии детских паст. При выборе детской зубной пасты следует учитывать три основных критерия: возраст ребенка, состав и вкус пасты. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал кандидат медицинских наук, стоматолог, ортодонт Андрей Жук.

По словам специалиста, возраст ребенка— это один из основных критериев.

— Семилетке не подойдет паста для младенца, а двухлетнему ребенку не годится паста для школьника. При выборе пасты родителям нужно обращать внимание на информацию на упаковке — там будет написано, для какого возраста предназначено это средство гигиены. Возрастные рекомендации не придумываются производителем, а указываются в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, без учета которых ни паста, ни другое средство гигиены не может пройти обязательную сертификацию, — заметил врач.

Наиболее распространенные маркировки: 0–2 года, 2–5 лет, 3–7 лет. Стоматолог подчеркнул, что на них обязательно стоит обращать внимание, чтобы подобрать пасту, безопасную для ребенка и эффективную для здоровья его зубов.

Также не стоит забывать, что детская зубная паста имеет состав, отличающийся от взрослых паст, подчеркнул стоматолог. Он также отметил, что длительное использование одной и той же пасты сведет на нет ее эффективность. Об этом знают немногие, но для того чтобы паста работала, нужно регулярно менять ее, примерно каждые три месяца чередуя с другим подходящим по возрасту средством гигиены.

Самый распространенный ингредиент детских паст — это фтор, который присутствует в 80 процентах продуктов гигиены. Он нужен для того, чтобы укреплять эмаль и бороться с зубным налетом. Но вот глотать зубную пасту со фтором не стоит — этот микроэлемент может не лучшим образом повлиять на слизистую желудка.

Дети, особенно малыши, часто глотают пасту, а потому в детские пасты обычно добавляют меньше фтора, чем в средства, предназначенные для взрослых, — 500 условных единиц вместо 1500.

— Я советую купить две пасты — одну с низким содержанием фтора, а другую совсем без него, после чего чередовать их: один месяц пользоваться пастой с фтором, а второй — пастой без него. Так оба средства принесут максимальную пользу, — сказал врач.

Другой важный компонент — лаурилсульфат натрия. Он нужен для того, чтобы паста пенилась, а пена помогала устранять зубной налет, бактерий и остатки пищи. Однако если использовать такую пасту слишком часто, может возникнуть ощущение сухости слизистых. И тут работает изложенный выше принцип: покупайте пасты с лаурилсульфатом натрия и без него, а затем чередуйте средства каждый месяц, посоветовал специалист.

Что касается кальция, то исследования показывают, что тот кальций, который присутствует в этих средствах гигиены, очень быстро растворяется в слюне и оказывает минимальный эффект на зубную эмаль. В результате ждать укрепляющего действия от зубных паст с кальцием точно не стоит.

Еще один важный момент — вкусовые добавки. Если паста пахнет шоколадкой или клубникой, то ребенок будет соглашаться на чистку зубов куда охотнее, чем в том случае, если ему предложить «скучный» мятный вариант.

— Вполне ожидаемое последствие выбора «вкусной» пасты — желание съесть ее. Скорее всего никаких серьезных проблем со здоровьем не случится, но делать это все же не следует. Малыши обязательно должны чистить зубы под присмотром взрослых, которым нужно проконтролировать, сколько именно пасты используется, — для самых маленьких достаточно объема пасты не больше спичечной головки, — заключил стоматолог.