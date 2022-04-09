«Все может закончиться смертью»: кардиолог Хорошев назвал признаки тихого инсульта

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К категории тихого инсульта относятся геморрагические инсульты. Когда из небольшого артериального или венозного сосуда возникает очень незначительное по объему кровоизлияние, и потом эта геморрагия начинает распространяться — иногда очень медленно, постепенно занимая внутричерепное пространство. Именно в этом и заключается главная опасность подобных инсультов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев.

— Внутричерепная геморрагия, как правило, при повреждении сосуда (в народе говорят «лопается сосуд») чаще всего происходит в результате разрыва мальформации. Как правило, это врожденное состояние, и человек может прожить долгие годы, многие десятилетия, ни сном ни духом не ведая, что у него имеются эти патологические изменения, которые никак не проявляют себя. Чаще всего они обнаруживаются во время патолого-анатомического вскрытия, когда человек умирает по поводу другого заболевания, — отметил Хорошев.

Однако, по словам специалиста, бывает и так, что в силу разных причин, когда человек испытывает стрессовые ситуации, у него начинает «скакать» давление и оно достигает высоких цифр, возникает реальная угроза. В подобной ситуации мальформация способна приобрести статус аневризмы внутричерепного артериального сосуда, и происходит разрыв. В зависимости от величины разрыва это может клинически проявляться бурно, а может — в виде тихого инсульта. И потихоньку распространяться. Человек начинает испытывать дискомфорт. Поначалу это проявляется, как правило, незначительной головной болью. Иногда может проявляться в виде эпилептиформного припадка, когда раздражается определенная зона головного мозга. Это не классический вариант эпилепсии: тут возникают судорожные сокращения той или иной группы мышц: обычно мышц конечностей, чаще всего — верхних.

— Человек начинает видеть зрительные вспышки, «звездочки», нити и так далее. Возникают слуховые галлюцинации: звон в ушах, шум, гул, звук падающих капель. Может быть ухудшение зрения или слуха. Может быть и ухудшение речи — все зависит от того, какая зона головного мозга поражена тихим инсультом. Бывают и нарушения походки. Мои пациенты чаще всего говорят: «Я иду и опасаюсь, как бы люди не подумали, что я пьяный». Так и есть: человека начинает заваливать в ту или иную сторону. Иногда это сильно проявляется, иногда незначительно. Пренебрегать этими клиническими проявлениями нельзя, нужно как можно быстрее попасть в поле зрения врачей-неврологов. Главное — не упустить момент. Если не пропустить эту опасность, то она и не станет реальной опасностью, — подчеркнул кардиолог.

Хорошев отметил, что если игнорировать подобные симптомы, то, в случае если это окажется тихим инсультом, все может закончиться смертью.