Наталья Сергунина рассказала, как пройдет День космонавтики на ВДНХ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства, Главная аллея Карта всех событий

ВДНХ подготовила ко Дню космонавтики познавательную программу, которая будет включать в себя тематические лекции, экскурсии, интерактивные выставки и концерты. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в субботу, 9 апреля.

— В этом году гостей выставки ждет много интерактива. Например, благодаря технологиям виртуальной и дополненной реальности можно будет побывать на орбите и отправиться на лунную станцию. А для желающих проверить свои знания проведут Всероссийский космический диктант, — рассказала заммэра.

Она уточнила, что большинство мероприятий будет проходить бесплатно, а для участия в различных интерактивах потребуется предварительная запись. Праздничная программа начнется со Всероссийского космического диктанта, который пройдет в центре «Космонавтика и авиация» в 10:00.

Принять участие в нем смогут все желающие старше 12 лет. Для этого следует заранее зарегистрироваться.

Для желающих пройти диктант онлайн необходимо будет 12 апреля около 09:40 открыть электронную анкету, которая доступна здесь. В 10:00 на странице появится возможность вносить ответы, а заполненные анкеты будут принимать до 12:00.

Праздничная программа включает в себя и пешие экскурсии. Одна из них состоится в 10:30 и в 18:00.

Любителям космоса расскажут об истории макета ракеты-носителя «Восток», а также о строительстве орбитального корабля «Буран». Записаться на экскурсию можно заранее.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Центр «Космонавтика и авиация» покажет свою космическую коллекцию в 12:45, 13:20 и 14:00. Наставником для гостей центра станет президент центра, летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин.

Также он расскажет о распорядке дня у экипажа МКС и о задачах, которые космонавты выполняют в течение своей миссии. Регистрация на тур по центру уже доступна по ссылке. Принять участие в отдельном блоке экскурсий, посвященных воспоминаниям о Юрии Гагарине, можно будет по предварительной записи в 13:00, 15:00 и 17:00.

Ответы на вопросы о том, как готовились полеты в космос или по каким принципам были устроены первые орбитальные станции, посетители узнают во время лекции «История отечественной космонавтики». Присоединиться к ней можно будет в 19:00, требуется предварительная регистрация.

Для любителей интерактивных зон ВДНХ подготовила площадку в центре «Космонавтика и авиация», которую можно будет посетить в 10:00. При этом с помощью очков дополненной реальности программа предоставит возможность испытать космические научные разработки на себе.

Стенд с VR- и AR-проектами будет работать 12 апреля с 10:00 до 22:00, а с 13 по 15 апреля — с 13:00 до 21:00. С 12 по 17 апреля с 11:00 до 15:00 в центре проходит акция «Счастливые часы», которая дает право на бесплатный вход.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В конце праздничного дня посетителей ВДНХ ждет живая музыка. В 20:00 в центре «Космонавтика и авиация» состоится концерт группы Pompeya.

Коллектив создает композиции, вдохновляясь диско и фанком 1970-х годов, а также инди- и поп-музыкой 1980-1990-х. Вход на концерт доступен по билетам в центр.

В оранжерее павильона № 14 Азербайджанской Республики выступит квартет Melodion Orchestra. Музыканты исполнят произведения Эннио Морриконе, Людовико Эйнауди, Ханса Циммера и других композиторов. Купить билет можно на сайте.