Синоптик Шувалов назвал дату, когда можно менять зимнюю резину на летнюю

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

20 апреля — оптимальный день для смены зимней резины на летнюю, если не возникнет непредвиденных изменений погоды. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Я бы еще недельку подождал. Сам приму решение 20 апреля: как раз в эту дату и принято менять резину. Идеальная температура для «переобувания» — среднесуточные плюс 5 градусов, — рассказал собеседник «ВМ».

По словам специалиста, пока менять резину рано, так как нельзя исключать прихода заморозков. Если такой сценарий состоится, при обилии осадков это может привести к гололедице на дорогах, предупредил синоптик.

Эксперт отметил, что 20 апреля будет больше ясности касательно погодных условий.

— В этот день можно с большей определенностью и уверенностью говорить о том, менять или не менять. Мы будем знать хотя бы на неделю вперед: только на этот период можно делать прогнозы, — заключил Шувалов.

Также синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.