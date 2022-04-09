Более 260 человек приняли участие в «Тотальном диктанте» на объектах транспорта в Москве

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Всероссийская акция «Тотальный диктант» во второй раз прошла на транспортных локациях Москвы. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Второй год подряд Московский транспорт участвует во всероссийской акции «Тотальный диктант». Более 260 участников со всей Москвы смогли не только проверить свою грамотность, но и познакомиться с интересными местами, связанными с транспортом столицы. Например, впервые в этом году диктант прошел в электробусе-гармошке, — отметил глава ведомства Максим Ликсутов.

Более 260 человек смогли проверить свои знания в электробусе-гармошке, туристическом автобусе в движении по Садовому кольцу, павильоне МЦД, лектории Высшей инженерной школы РУТ (МИИТ), технической библиотеке метро, лектории павильона № 26 «Транспорт СССР» на ВДНХ, а также в едином диспетчерском центре «Аэроэкспресс» в аэропорту Шереметьево, отмечается в Telegram-канале департамента.

В Мосгортрансе при этом выделили две площадки для проведения акции. Ими стали новый электробус-гармошка и автобус туристического класса.

— Электробус-гармошку нам передали в опытную эксплуатацию в конце 2021 года, он работает в тестовом режиме на маршруте т34. Всего с начала тестирования этот электробус проехал более 6,5 тысячи километров и перевез около 30 тысяч пассажиров, — рассказал генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Николай Асаул.

В планах ведомства — закончить тестирование данного транспорта до конца лета. По мнению Асаула, подобные тест-драйвы на маршрутах с пассажирами помогают оценить возможности современной техники, а производители при этом могут найти и устранить недочеты.