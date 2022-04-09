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Лукашенко получил клюшкой по лицу во время игры в хоккей

Александр Афонин

В мире
Лукашенко получил клюшкой по лицу во время игры в хоккей
Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил клюшкой по лицу в финальном хоккейном матче Республиканских соревнований среди любителей на призы президентского спортивного клуба.

— Первый резко увел клюшку в сторону (сохраняя шайбу), но № 7 не попал по клюшке № 01, а попал по лицу. На настроении Первого (Лукашенко — прим. «ВМ») происшествие никак не отразилось! — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Пул Первого

На кадрах инцидента видно, что игрок под № 7 не смог попасть по клюшке президента, игравшего под № 01. В результате удар пришелся по подбородку Лукашенко. Отмечается, что команда белорусского лидера выиграла в матче, передает Telegram-канал «Пул Первого».

До этого президент России Владимир Путин сыграл в одной команде с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Вместе с ними на льду оказались менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов и сын белорусского лидера Николай Лукашенко. В тот день встреча завершилась со счетом 18:7 в пользу команды президентов.

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