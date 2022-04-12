ВШЭ и РУТ будут готовить специалистов в транспортной сфере в рамках консорциума

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ВШЭ присоединилась к консорциуму «Управление мобильностью в транспортной системе агломераций» на базе Российского университета транспорта. Соглашение о сотрудничестве подписали ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов и ректор РУТ (МИИТ) Александр Климов.

— Подготовка людей, которые владеют самыми современными средствами и инструментами развития транспортных систем городских агломераций, субъектов Российской Федерации и всей нашей страны, является суперактуальной. И здесь, конечно, мы рассчитываем на поддержку, экспертизу национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», — подчеркнул ректор РУТ (МИИТ) Александр Климов.

В рамках сотрудничества будут осуществляться подготовка специалистов в сфере транспорта, а также совместная научная деятельность. Университеты будут проводить научные исследования и разработки, а также осуществлять совместные социально-гуманитарные проекты. Партнерские отношения между университетами также устанавливаются в рамках программы «Приоритет-2030».

— Один из проектов Высшей школы экономики, который получил поддержку в исследовательском треке программы «Приоритет-2030», — это доказательная урбанистка. Для нас это направление — стратегический приоритет. Поэтому для меня фиксация нашего сотрудничества с крупнейшим транспортным университетом страны, с лидером отрасли, — очень важное событие, ведь только вместе мы становимся сильнее и можем решать масштабные задачи, — рассказал ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин отметил, что подписание документа — естественный этап в развитии отношений двух больших университетов по направлениям сотрудничества, сложившегося за последние несколько лет.

— У нас уже есть договоренность о создании совместной бакалаврской программы «Экономика и инженерия транспорта», презентация которой состоялась в рамках «Транспортной недели» в конце 2021 года в присутствии руководства Министерства транспорта, руководителей крупнейших транспортных компаний. Это одно из направлений. Кроме того, мы рассчитываем с коллегами наладить работу над совместными исследованиями, использовать лучшие стороны каждого из наших университетов. Это сотрудничество на уровне win-win, то есть все от него выигрывают, — отметил он.

До этого НИУ ВШЭ и РУТ (МИИТ) приняли решение реализовывать совместную программу бакалавриата «Экономика и инженерия транспорта», доступную для абитуриентов в следующем учебном году. Направление, которое известно за рубежом как Transport Economics, будет впервые представлено в России.

Теоретическую часть программы дополнят инструментальными знаниями и навыками. Помимо НИУ ВШЭ, членами консорциума являются исследовательский центр «Информатика и управление» РАН, Московский физико-технический институт (МФТИ), научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта города Москвы «МосТрансПроект», Московский метрополитен, РЖД и Центр организации дорожного движения правительства Москвы.