Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ВШЭ и РУТ будут готовить специалистов в транспортной сфере в рамках консорциума

Анастасия Колоскова

Город
ВШЭ и РУТ будут готовить специалистов в транспортной сфере в рамках консорциума
Фото: Денис Кондратьев

ВШЭ присоединилась к консорциуму «Управление мобильностью в транспортной системе агломераций» на базе Российского университета транспорта. Соглашение о сотрудничестве подписали ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов и ректор РУТ (МИИТ) Александр Климов.

— Подготовка людей, которые владеют самыми современными средствами и инструментами развития транспортных систем городских агломераций, субъектов Российской Федерации и всей нашей страны, является суперактуальной. И здесь, конечно, мы рассчитываем на поддержку, экспертизу национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», — подчеркнул ректор РУТ (МИИТ) Александр Климов.

В рамках сотрудничества будут осуществляться подготовка специалистов в сфере транспорта, а также совместная научная деятельность. Университеты будут проводить научные исследования и разработки, а также осуществлять совместные социально-гуманитарные проекты. Партнерские отношения между университетами также устанавливаются в рамках программы «Приоритет-2030».

— Один из проектов Высшей школы экономики, который получил поддержку в исследовательском треке программы «Приоритет-2030», — это доказательная урбанистка. Для нас это направление — стратегический приоритет. Поэтому для меня фиксация нашего сотрудничества с крупнейшим транспортным университетом страны, с лидером отрасли, — очень важное событие, ведь только вместе мы становимся сильнее и можем решать масштабные задачи, — рассказал ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин отметил, что подписание документа — естественный этап в развитии отношений двух больших университетов по направлениям сотрудничества, сложившегося за последние несколько лет.

— У нас уже есть договоренность о создании совместной бакалаврской программы «Экономика и инженерия транспорта», презентация которой состоялась в рамках «Транспортной недели» в конце 2021 года в присутствии руководства Министерства транспорта, руководителей крупнейших транспортных компаний. Это одно из направлений. Кроме того, мы рассчитываем с коллегами наладить работу над совместными исследованиями, использовать лучшие стороны каждого из наших университетов. Это сотрудничество на уровне win-win, то есть все от него выигрывают, — отметил он.

До этого НИУ ВШЭ и РУТ (МИИТ) приняли решение реализовывать совместную программу бакалавриата «Экономика и инженерия транспорта», доступную для абитуриентов в следующем учебном году. Направление, которое известно за рубежом как Transport Economics, будет впервые представлено в России.

Теоретическую часть программы дополнят инструментальными знаниями и навыками. Помимо НИУ ВШЭ, членами консорциума являются исследовательский центр «Информатика и управление» РАН, Московский физико-технический институт (МФТИ), научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта города Москвы «МосТрансПроект», Московский метрополитен, РЖД и Центр организации дорожного движения правительства Москвы.

Читайте также:
ВШЭ Образование Вузы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ле Пен Макрона не опередит

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Переломить ход специальной операции

Павел Данилин
Павел Данилин

Пакистан между двух огней

Иван Скориков
Иван Скориков

На Западе нас никто не услышит

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пророков слышим хуже, чем кликуш

Ян Арт
Ян Арт

Рубль продолжит укрепляться

Все мнения
О проекте