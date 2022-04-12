Более 2,5 тысячи семей получили помощь при переезде по реновации на западе Москвы

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

На западе столицы 2,6 тысячи семей воспользовались бесплатной помощью грузчиков через сервис «Помощь при переезде в рамках программы реновации». Об этом во вторник, 12 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики и строительства Москвы.

Благодаря сервису 79 процентов жителей от всех переселившихся по программе реновации в округе смогли бесплатно перевезти вещи из старой квартиры в новую. Суперсервис доступен на портале мэра Москвы для граждан, заключивших договор на новое жилище в рамках городской программы.

Электронный суперсервис Москвы содержит в себе целый комплекс полезных услуг для помощи при переезде. Через систему пользователи могут узнать всю необходимую информацию о документах, порядке действий и условиях расширения жилплощади.

У жителей Западного административного округа столицы, которые перебираются в новостройки, наибольшей популярностью пользуется услуга «Помощь в организации переезда», сообщает агентство городских новостей «Москва». Глава департамента Сергей Левкин отметил, что на сегодняшний день 3,3 тысячи семей уже празднуют новоселье.

11 апреля глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сообщил о строительстве дома с подземным паркингом в рамках программы по реновации в Бескудниковском районе. В жилом доме будет расположено 216 квартир: 74 однокомнатных, 88 двухкомнатных и 54 трехкомнатных.