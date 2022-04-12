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Три новые поликлиники построят на территории ТиНАО до 2024 года

Анастасия Колоскова

Город
Три новые поликлиники построят на территории ТиНАО до 2024 года
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, поселение Сосенское Карта всех событий

Три поликлиники на 1745 посещений в смену возведут за счет инвесторов в поселении Сосенском до 2024 года. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, на разной стадии строительства находятся поликлиника на 520 посещений в смену для детей и взрослых в ЖК «Испанские кварталы», детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену в ЖК «Скандинавия» и поликлиника для взрослых на 475 посещений в смену в ЖК «Бунинские луга».

Жидкин отметил, что после завершения строительства некоторые здания передадут городу. Он добавил, что поликлиники введут в эксплуатацию в 2023 и 2024 годах.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что в поселении Сосенском будет построен современный жилой комплекс, проект которого уже согласовала Москомархитектура. По его словам, застройка будет включать в себя пять корпусов с одноэтажными пристройками. Он уточнил, что общая площадь комплекса составит порядка 54 тысяч квадратных метров.

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