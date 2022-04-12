Почти 760 тысяч «квадратов» жилой недвижимости ввели в этом году в ТиНАО

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За первые три месяца текущего года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) ввели в эксплуатацию почти 760 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента развития новых территорий во вторник, 12 апреля.

— Ни темпов строительства, ни качества, ни объемов планового ввода жилья в ТиНАО мы не снижаем. Так, в первом квартале нынешнего года в Новой Москве введено 759,66 тысячи квадратных метров жилой недвижимости. А это половина общегородского ввода жилья за этот период, — рассказал глава ведомства Владимир Жидкин.

По его словам, в 2022 году объем ввода жилья в ТиНАО составит половину общегородского показателя — 2,6 миллиона «квадратов». Руководитель ведомства отметил, что параллельно с жилой недвижимостью ведется активное строительство социальных и промышленных объектов, а также дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры.

11 апреля Владимир Жидкин сообщил, что объем инвестиций в ТиНАО к 2035 году достигнет семи триллионов рублей.