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Закрылась перехватывающая парковка около станции метро «Тимирязевская»

Анастасия Колоскова

Город
Закрылась перехватывающая парковка около станции метро «Тимирязевская»
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, метро Тимирязевская Карта всех событий

Перехватывающая парковка № 9090, расположенная около станции метро «Тимирязевская», закрылась из-за строительства крупного ТПУ. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что автомобилисты могут воспользоваться перехватывающей парковкой № 9223 или бесплатными уличными парковками на улицах Яблочкова и Фонвизина. С полным списком платных городских парковок можно ознакомиться на сайте parking.mos.ru или в приложении «Парковки России», говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Закрылась перехватывающая парковка около станции метро «Тимирязевская» Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

До этого администратор московского парковочного пространства (ГКУ «АМПП») перечислил столичные округа с наименьшей продолжительностью парковки. Согласно данным, в среднем москвичи оставляют автомобили на платной парковке не дольше чем на один час. На бесплатных парковках это время в среднем составляет шесть часов.

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