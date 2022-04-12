Минобороны отчиталось об уничтожении шести опорных пунктов ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Российская армия уничтожила артиллерийскими ударами шесть опорных пунктов ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков во вторник, 12 апреля.

— Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата над населенными пунктами Очаков и Николаев, — добавил он.

По его словам, в результате ударов было уничтожено более 120 человек личного состава соединения, 11 единиц бронетехники, а также 14 автомобилей различного назначения. Также Конашенков рассказал об уничтожении силами ВКС 38 военных объектов Украины, среди которых был склад боеприпасов.

Всего за время проведения специальной операции Россия уничтожила на Украине 130 самолетов, 99 вертолетов, 244 зенитно-ракетных комплекса, 445 беспилотников, 2153 танка и других боевых бронированных машин, говорится в сообщении.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может действовать на Украине быстрее, однако это приведет к интенсивности боевых действий, а значит — к потерям. Кроме того, он отметил, что спецоперация идет строго по плану.