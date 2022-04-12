Мосжилинспекция помогла пенсионерке вернуть более 90 тысяч рублей переплаты за воду

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Жительница Северного Тушина смогла вернуть более 90 тысяч рублей, которые переплатила за услуги водоснабжения, благодаря сотрудникам Мосжилинспекции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 12 апреля.

Пенсионерка, проживающая в доме 9, корпус 1, на улице Героев Панфиловцев, обратилась с жалобой о завышении тарифов на коммунальные услуги в Мосжилинспекцию. Инспекторы установили, что женщина является ветераном труда и пользуется льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг.

При этом ее квартира не была оборудована счетчиками учета водоснабжения, в связи с чем плата рассчитывалась по нормативам потребления с применением повышающего коэффициента.

— Однако, как выяснилось, объемы потребления холодной и горячей воды, принятые к расчету платы за одного человека, превышают нормативы потребления с применением повышающего коэффициента (1,5). Инспекция указала управляющей организации на некорректное начисление в течение трех лет и выдала предостережение о недопустимости нарушения порядка расчета платы за коммунальные услуги, — говорится в сообщении.

Управляющая организация выполнила перерасчет за услуги. Переплата составила 92 885 рублей.