Мосжилинспекция помогла пенсионерке вернуть более 90 тысяч рублей переплаты за воду
Жительница Северного Тушина смогла вернуть более 90 тысяч рублей, которые переплатила за услуги водоснабжения, благодаря сотрудникам Мосжилинспекции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 12 апреля.
Пенсионерка, проживающая в доме 9, корпус 1, на улице Героев Панфиловцев, обратилась с жалобой о завышении тарифов на коммунальные услуги в Мосжилинспекцию. Инспекторы установили, что женщина является ветераном труда и пользуется льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг.
При этом ее квартира не была оборудована счетчиками учета водоснабжения, в связи с чем плата рассчитывалась по нормативам потребления с применением повышающего коэффициента.
— Однако, как выяснилось, объемы потребления холодной и горячей воды, принятые к расчету платы за одного человека, превышают нормативы потребления с применением повышающего коэффициента (1,5). Инспекция указала управляющей организации на некорректное начисление в течение трех лет и выдала предостережение о недопустимости нарушения порядка расчета платы за коммунальные услуги, — говорится в сообщении.
Управляющая организация выполнила перерасчет за услуги. Переплата составила 92 885 рублей.