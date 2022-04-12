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Автомобилистам назвали дату, после которой можно менять резину весной

Игорь Синельников

Евгений Белоусов

Сюжеты: 

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Автомобилистам назвали дату, после которой можно менять резину весной
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Оптимальной датой смены зимней резины на летнюю является 20 апреля. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Идеальная температура для «переобувания» — среднесуточные плюс пять градусов, — отметил метеоролог.

По его словам, именно в эту дату принято менять резину. Однако следует помнить, что нельзя исключать возможность заморозков, которые при обилии осадков повлекут за собой гололедицу.

Поэтому 20 апреля будет уже виднее, стоит ли переходить на летнюю резину или нет, объяснил собеседник «ВМ». Синоптики будут знать хотя бы на неделю вперед, ведь только на этот период можно делать прогнозы, подытожил Шувалов.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде на этой неделе. По его словам, в столице с утра понедельника до утра вторника выпадет более трети месячной нормы осадков. Дожди прекратятся только к утру четверга. Тишковец связал причину непогоды с черноморским циклоном, атмосферный фронт которого, застряв в параллельных потоках, потеряет свою подвижность и зависнет над столичным регионом.

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