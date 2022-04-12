Песков отреагировал на информацию о задержании Медведчука на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о задержании главы политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

— Не могу сказать, насколько это соответствует действительности, много фейков генерируется, — сказал представитель Кремля.

По его словам, пока еще нельзя понять, является ли эта информация достоверной или нет, так как в информационном пространстве сейчас очень много фейков, передает РИА Новости.

О задержании Медведчука сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Медведчук был арестован СБУ, глава государства также опубликовал соответствующую фотографию.

18 марта суд на Украине заочно арестовал главу политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Судья в рамках дела удовлетворил ходатайство следователя ГБР об избрании меры пресечения в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 193 Уголовного процессуального кодекса Украины, то есть при отсутствии фигуранта. Решение в отношении Медведчука было принято Лычаковским судом Львова.