Суд в Москве отправил в колонию женщину, издевавшуюся над детьми-инвалидами

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Суд вынес приговор столичной жительнице, обвинявшейся в истязании двух несовершеннолетних детей-инвалидов, над которыми установила опеку. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

— Следствием и судом установлено, что подсудимая, являясь опекуном двоих несовершеннолетних детей-инвалидов, в период с декабря 2020 года по май 2021 года, находясь на территории Южного административного округа города Москвы, а также санаторно-курортного комплекса города Сочи Краснодарского края, систематически наносила 10-летним девочкам побои, а также причиняла иные насильственные действия, физические и психические страдания, в том числе выразившиеся в связывании малолетних, — рассказала представитель ведомства.

Женщина признана виновной в совершении преступлений по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Разоблачить злоумышленницу удалось после того, как гости санатория услышали крики детей в номере.

Сотрудники учреждения обнаружили там связанных девочек, а затем обратились в правоохранительные органы. По подозрению в совершении преступления женщину задержали и заключили под стражу.

Следователям удалось получить неопровержимые доказательства, которые подтверждали причастность подсудимой к инкриминируемым ей преступлениям. Суд назначил ей наказание в виде 1,5 года исправительной колонии общего режима.