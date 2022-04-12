В NASA указали на роль Гагарина в освоении космического пространства

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Национальное управление США по исследованию космического пространства (NASA) в Международный день полета человека в космос напомнило о роли космонавта из СССР Юрия Гагарина в деле освоения космоса.

В американском космическом ведомстве напомнили, что этот праздник был первоначально учрежден в честь полета Гагарина в 1961 году, а уже затем, спустя 20 лет в этот же день Соединенные Штаты запустили первый шаттл на орбиту Земли. Об этом представители NASA заявили на своей странице в Twitter.

12 апреля в Российской Федерации ежегодно отмечается День космонавтики, а во всем мире этот день обозначен в календаре праздников как Международный день полета человека в космос. Он был утвержден лишь в 2011 году Генассамблеей ООН, пишет ТАСС.

Утром во вторник спикер Государственной думы Вячеслав Володин подчеркнул, что День космонавтики является особым в истории России. По словам главы нижней палаты парламента, сейчас, спустя более чем 60 лет, Вашингтон пытается «отменить» значимость Гагарина для всего мира.