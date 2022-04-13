Кадыров рассказал о тысяче морских пехотинцев ВСУ, сдавшихся в плен

Фото: Администрация президента РФ

Более тысячи морских пехотинцев из состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен российским военнослужащим в Мариуполе, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ночь на 13 апреля.

У себя на канале в мессенджере Telegram руководитель кавказского региона рассказал, что среди плененных морпехов сотни раненых. Подобное решение солдат Кадыров назвал «правильным выбором».

По словам главы Чечни украинские подразделения разбиваются одно за другим и не знают, что им делать дальше, поскольку сил у них практически не осталось.

— Действуют только отдельные малочисленные группы, которые почему-то боятся выйти с белым флагом к российским войскам, — заметил Кадыров.

Он также сообщил, что на территории завода «Азовсталь» в настоящее время находится порядка 200 раненых солдат, которые не могут получить квалифицированную медицинскую помощь. Глава российского региона заметил, что для них будет лучше прекратить сопротивление и вернуться к своим семьям.

Накануне Кадыров опубликовал видеозаписи, на которых запечатлена зачистка «Азовстали» от банд националистов.