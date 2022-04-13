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Терапевт Лапа объяснила, как не заболеть во время весенних дождей

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Терапевт Лапа объяснила, как не заболеть во время весенних дождей
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Весной дожди могут стать причиной простуды. Чтобы не заболеть, необходимо одеваться по погоде, носить водонепроницаемую обувь, а также брать с собой зонт. Такими советами в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась врач-терапевт Людмила Лапа.

По словам эксперта, одежда должна соответствовать температуре воздуха.

— Пока снег до конца не растаял, обязательно должна быть непромокаемая обувь. Кроме того, нужна непромокаемая одежда. Если на улице два градуса, значит, надеваем теплые вещи, а не идем нараспашку, — рассказала врач.

Как отметила Лапа, весной начинается сезон аллергий: в воздухе находится грибковая пыльца, происходит таяние снега. Аллергикам в этот период лучше носить маски, рекомендовала специалист.

Эксперт подчеркнула, что весной стоит брать с собой зонт на случай осадков.

— Дождь может быть опасен тем, что человек промокнет, переохладится и простынет. Раз простынет, значит, у него заболит горло, а потом еще и присоединится вторичная инфекция. Наши инфекции, с которыми мы живем, начнут активироваться. Это приведет к обострению хронических тонзиллитов и всевозможных внутренних инфекций, которые есть в организме. Зонт обязательно нужно носить с собой, чтобы не намокнуть. Если заболели, идите на больничный, — посоветовала терапевт.

Если человек промочил ноги, ему нужно как можно быстрее вернуться домой и принять теплую солевую ванну, отметила Лапа. Температура воды должна быть около 37 градусов, соотношение соли и воды — 10 граммов на литр жидкости. Лучше отдать предпочтение морской соли, уточнила врач.

При невозможности вернуться домой, необходимо срочно принимать меры, уверена Лапа.

— Нужно прийти в какое-то сухое помещение. У нас сейчас достаточно кафе, в которые можно зайти, выпить чай, кофе, размять ноги, сделать себе массаж. Это тоже поможет не заболеть, — заключила врач.

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