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Российский дипломат рассказал о планах Украины по химпровокациям в Донбассе

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российский дипломат рассказал о планах Украины по химпровокациям в Донбассе
Фото: МИД РФ

Власти Украины вынашивают планы по химическим провокациям на территории Донбасса, заявил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

— Считаем вполне реальной угрозу химического терроризма со стороны действующих под покровительством нынешнего киевского режима фашиствующих националистов и подконтрольных им подразделений ВСУ, — подчеркнул дипломат.

По словам замглавы МИД РФ, реальность такого сценария основывается на том, что подконтрольные США и странам блока НАТО радикалы устраивали аналогичные провокации в городах Сирийской Арабской Республики в разгар конфликта в этой стране.

В качестве примера уже проведенной химпровокации на Украине Сыромолотов привел ситуацию в городе Буча, а также планы соратников президента этой страны Владимира Зеленского о проведении аналогичных диверсий в Донбассе, о которых российская сторона неоднократно информировала контролирующие международные органы, пишет РИА Новости.

Во вторник, 12 апреля, президент России Владимир Путин заявил, что события в Буче являются фейком и провокацией украинской стороны.

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