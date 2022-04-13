Российский дипломат рассказал о планах Украины по химпровокациям в Донбассе

Фото: МИД РФ

Власти Украины вынашивают планы по химическим провокациям на территории Донбасса, заявил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

— Считаем вполне реальной угрозу химического терроризма со стороны действующих под покровительством нынешнего киевского режима фашиствующих националистов и подконтрольных им подразделений ВСУ, — подчеркнул дипломат.

По словам замглавы МИД РФ, реальность такого сценария основывается на том, что подконтрольные США и странам блока НАТО радикалы устраивали аналогичные провокации в городах Сирийской Арабской Республики в разгар конфликта в этой стране.

В качестве примера уже проведенной химпровокации на Украине Сыромолотов привел ситуацию в городе Буча, а также планы соратников президента этой страны Владимира Зеленского о проведении аналогичных диверсий в Донбассе, о которых российская сторона неоднократно информировала контролирующие международные органы, пишет РИА Новости.

Во вторник, 12 апреля, президент России Владимир Путин заявил, что события в Буче являются фейком и провокацией украинской стороны.