Почти 900 тысяч рублей похитили двое мошенников у пенсионерки в Москве

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Столичные правоохранители задержали двоих мужчин, подозреваемых в крупном мошенничестве, жертвой которого стала 88-летняя москвичка. Об этом в среду, 13 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

Инцидент произошел возле одного из банков в Москве. Там к пенсионерке подошли двое незнакомцев.

Они представились приезжими и рассказали, что ждут перевода денег от родственников из-за границы, которые им необходимы на аренду жилья. Для этого мужчинам якобы требуется банковский счет, принадлежащий гражданину России.

По их словам, чтобы средства поступили на счет, его владельцу нужно сначала снять все сбережения, а после получения перевода их можно вернуть обратно. Доверчивая женщина согласилась помочь незнакомцам.

Она обналичила накопления, размер которых составил 880 тысяч рублей. В какой-то момент мужчины смогли подменить настоящие деньги на поддельные и вернули женщине «липовые» банкноты, после чего скрылись.

Полицейским удалось установить личности мошенников, их задержали в Подмосковье и заключили под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», говорится в сообщении.