Авиаэксперт рассказал, когда Россия полностью перейдет на отечественные самолеты

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российские авиакомпании смогут полностью «пересесть» на отечественные самолеты к 2030 году, основными из них будут Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и МС-21. Такое мнение высказал главный редактор Avia.ru Роман Гусаров в среду, 13 апреля.

Однако, уточнил он, на данный момент необходимо полностью «импортозаместить» их комплектующие. Следует провести полное импортозамещение всех систем отечественных самолетов.

— Заместить 500 или 700 самолетов, которые сегодня необходимы авиакомпаниям, в одночасье невозможно, таких мощностей нет ни в одной стране мира. Но где-то к 2030 году можно будет сказать, что Россия обеспечила авиакомпании современными, безопасными и прекрасными самолетами, — рассказал эксперт.

Поменять комплектующие в SSJ100 и МС-21, подчеркнул Гусаров, необходимо уже в ближайшие два года. Он также добавил, что в мире всего несколько стран, которые умеют создавать гражданские авиационные двигатели, и Россия одна из них, передает НСН.

13 апреля в России утвердили временные правила, связанные с оплатой лизинга, аренды и покупки самолетов у компаний из недружественных стран в 2022 году. Соответствующий указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Уточняется, что если связанная с недружественной страной иностранная компания работает с российскими партнерами через дочернюю компанию, которая зарегистрирована в неприсоединившемся к санкциям государстве, платежи будут проводиться в национальной валюте этого государства или в рублях.