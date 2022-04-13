Фестиваль цветов и фермерских продуктов пройдет на ВДНХ в апреле

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

ВДНХ пригласила москвичей посетить фестиваль цветов и экопродуктов Green City, который состоится с 15 по 17 апреля. Об этом сообщила пресс-служба выставки в среду, 13 апреля.

— Здесь можно будет приобрести кремы на основе растений, кедровых орехов, витаминные мази и сыворотки, средства по уходу за домом без вреда для домашних животных и окружающей среды, — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Участниками мероприятия, которое пройдет на Главной аллее ВДНХ у фонтана «Каменный цветок», станут более 80 российских брендов. Его посетители смогут купить натуральные продукты и косметику, а также растения для дома и сада. Время работы фестиваля — с 10:00 до 19:00, вход свободный.

До этого сообщалось, что в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ подготовили новую программу, в которую вошли, в том числе, две обзорные экскурсии для горожан с особенностями здоровья. Отмечается, что посетители смогут послушать лекцию по истории астрономических открытий, сыграть в интеллектуальную игру и посетить инклюзивные экскурсии. Мероприятия пройдут с 14 по 17 апреля. Для участия в программе нужно пройти предварительную регистрацию.