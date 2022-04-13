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СК устроил проверку после взрыва газового баллона в Подольске

Анастасия Колоскова

Происшествия
СК устроил проверку после взрыва газового баллона в Подольске
Фото: СК РФ

Доследственная проверка организована в городском округе Подольск, где местный житель получил травмы в результате взрыва газового баллона. Об этом в среду, 13 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, инцидент произошел 13 апреля на территории гаражного комплекса. В результате взрыва баллона с газом пострадал мужчина.

О произошедшем в экстренные службы сообщили очевидцы. Травмированного жителя доставили в больницу.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки, также устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Врадий отметила, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В понедельник, 11 апреля, взрыв газа произошел в пятиэтажке в подмосковном Ступине. Это привело к обрушению внешних панелей и межкомнатных перекрытий. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель шести человек, трое из которых дети.

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