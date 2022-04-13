В центре Москвы с начала года выявили 90 незаконных объектов недвижимости

Руководитель Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Владислав Овчинский в рабочем кабинете / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Более 90 незаконных объектов недвижимости выявлено в центре Москвы в период с января по март текущего года, сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости российской столицы.

По словам главы ведомства Ивана Боброва, на территории Центрального автономного округа (ЦАО) Москвы зафиксировано 93 подобных объекта, из которых 31 капитальное строение и 62 некапитальных.

— 12 нелегальных объектов уже демонтировано, по остальным в настоящее время ведется работа, — заметил руководитель Госинспекции.

Факты самозахвата земли в ЦАО практически отсутствуют. Однако после Нового года в Пресненском районе была выявлена одна закрытая платная парковка. Благодаря действиям представителей ведомства, все ограждения были демонтированы и теперь жители, а также гости столицы могут свободно ставить свои автомобили на этой площади. Так на освобожденной территории стало доступно более 100 машино-мест.

Накануне в Северо-Восточном административном округе на месте демонтированной коммерческой парковки открылась общедоступная автостоянка, которая будет рассчитана более чем на 60 мест.