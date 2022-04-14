МО РФ: крейсер «Москва» получил серьезные повреждения в результате пожара

Крейсер «Москва» / Фото: Youtube.com

Боезапас сдетонировал в результате пожара на российском ракетном крейсере «Москва», сообщает в четверг, 14 апреля, министерство обороны России.

В сообщении ведомства, которое приводит РИА Новости говорится, что корабль получил серьезные повреждения. Также сообщается об эвакуации экипажа в полном составе. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.

Крейсер является флагманом Черноморского флота России. Он был построен на судостроительном заводе в Николаеве и введен в строй 29 лет назад. Первоначально корабль назывался «Слава».

12 апреля российское военное ведомство сообщило о том, что фрегат «Адмирал Эссен» уничтожил беспилотник Bayraktar турецкого производства у побережья Крыма.