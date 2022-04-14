Псаки: антироссийская риторика Байдена не противоречит поддержке переговоров по Украине

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Антироссийская риторика президента США Джо Байдена не говорит о том, что Вашингтон не поддерживает переговоры между Россией и Украиной, заявила 13 апреля официальный представитель американской администрации Джен Псаки.

Так пресс-секретарь Белого дома ответила на вопрос представителей СМИ о том, являются ли последние заявления Байдена сигналом, что переговоры с Москвой по ситуации на Украине невозможны.

— Мирные переговоры — это то, что мы всегда будем поддерживать, — подчеркнула Псаки.

По ее словам, представители американского истеблишмента, включая главу государства и госсекретаря США, всегда будут поддерживать Киев в его усилиях по урегулированию конфликта дипломатическим путем.

Также Псаки считает невеликой вероятность отказа российского лидера Владимира Путина от участия в переговорном процессе из-за слов Байдена, пишут «Известия».

В среду, 13 апреля, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о продолжении переговоров с Украиной в онлайн-формате. По ее словам, украинская сторона намеренно затягивает этот процесс.