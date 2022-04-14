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Блинкен извинился перед принцем Абу-Даби, чтобы получить поддержку ОАЭ в давлении на РФ

Егор Провоторов

В мире
Блинкен извинился перед принцем Абу-Даби, чтобы получить поддержку ОАЭ в давлении на РФ
Фото: flickr/statephotos

Государственный секретарь США Энтони Блинкен извинился перед наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Зейдом за недостаточную реакцию Вашингтона на атаки хуситов по Эмиратам, чтобы заручиться поддержкой монархии в давлении на Россию в свете ситуации на Украине.

Как сообщает издание Axios со ссылкой на информированные источники, глава Госдепартамента в ходе прошедшей в конце марта в Марокко встречи с наследным принцем Абу-Даби признал, что США слишком долго не реагировали на атаку хуситов в январе, и попросил у монарха прощения за эту ситуацию.

По информации издания, подобными действиями Вашингтон пытается заручиться поддержкой государств зоны Персидского залива в вопросе давления на Россию из-за ситуации на Украине.

Как пишет ИА Регнум, представитель внешнеполитического ведомства США, с которым связались журналисты не опроверг представленную в материале информацию, но и не стал раскрывать детали встречи в Марокко.

В середине марта глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Основной темой диалога стала ситуация на Украине.

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