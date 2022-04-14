Прохор Шаляпин указал на отсутствие мозгов у Виктора Дробыша

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Российский музыкальный продюсер Виктор Дробыш часто называет музыканта Прохора Шаляпина своим «неудачным проектом». Артист обижается на это и постоянно отвечает своему бывшему начальнику. На сей раз шоумен назвал поведение продюсера «интрижничеством».

— Все-таки человеку за 50, уже должны появляться мозги. Да, может, я действительно устраиваю фрик-шоу со своими бабушками, веселю людей, но, извините, если меня не пустили на сцену. Мне просто не дали ни единого шанса даже рта раскрыть, — заметил бывший протеже специалиста в интервью «Пятому каналу».

Шаляпин впервые появился на экранах на «Фабрике звезд», которую продюсировал Дробыш. После выпуска пути артиста с продюсером разошлись и с тех пор они враждуют. Первый не считает второго талантливым музыкантом, а Прохор винит Виктора в том, что тот загубил его талант.

В этом же интервью российский шоумен поделился мечтами об открытии сети домов престарелых. Артист хочет назвать их «Давайте стареть красиво с Прохором Шаляпиным». К таким мыслям он пришел, когда понял, что умеет находить общий язык с пожилыми женщинами.