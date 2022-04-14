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Жителям и гостям столицы пообещали день без осадков 14 апреля

Егор Провоторов

Город
Жителям и гостям столицы пообещали день без осадков 14 апреля
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В четверг, 14 апреля, Москва и Подмосковье окажутся на периферии антициклона. Синоптики пообещали жителям и гостям столицы отсутствие осадков при переменной облачности.

Столбик термометра в Москве не поднимется выше 12 градусов тепла, в Московской области — выше 14 градусов Цельсия со знаком «плюс». Жители столичного региона столкнутся с северным ветром, который будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление к полудню составит 752 миллиметра ртутного столба, а относительная влажность воздуха — порядка 60 процентов, информирует портал «Метеоновости».

— Порой даже незначительные колебания метеорологических параметров становятся непосильной нагрузкой на организм. Чтобы безболезненно переносить погодные капризы, необходимо строгое выполнение рекомендаций лечащего врача. Желательно перестраиваться вместе с погодой, по возможности расширять двигательную активность, найти время для прогулок и занятий спортом на свежем воздухе, — рекомендуют авторы материала.

Несмотря на благоприятную погоду в четверг, в субботу, 16 апреля, метеоусловия окажутся самыми неблагоприятными за всю неделю. Об этом сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

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